Боримиров: Падна ни се много неопитен делегат! Не знам защо УЕФА допуска Марсилия в евротурнирите

„Досега не бях срещал такава агресия и омраза срещу нашите фенове. За мен това беше планирано и добре инсценирано”. Това коментира в „Събуди се” изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров.

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В четвъртък фенове на отбора бяха нападнати на стадион „Велодром” в Марсилия преди началото на срещата с „Олимпик”. 11 български фенове пострадаха.

„Няма как такава група от фенове да се придвижи от едно към друго място и никой от охраната или полицията да не го види и да не предприеме мерки”, коментира Боримиров.

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„През 1-2 години отборът на Марсилия е наказван. Не знам защо УЕФА ги допуска в евротурнирите, защо не преместват мача другаде”, коментира още изпълнителният директор на клуба.

По думите му от българска страна е имало предварителен апел да се вземат мерки, но домакините не са го направили.

„От 28 години работя в „Левски”. Това е най-трудно организираното ни гостуване”, каза Галина Костова, ръководител на международния отдел на „Левски”.

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Комуникацията с „Олимпик” започнала още през август, след жребия. „Последният месец бяхме в постоянни онлайн срещи с тях. Присъстваха и представители на полицията в града, на УЕФА. Ние казахме нашите опасения, че мачът ще се проведе там. Те подцениха всички обстоятелства, които направихме. Дори предложихме Марсилия да гостува у нас”, каза Костова.

От френска страна обаче казали, че могат да гарантират сигурността само на 500 човека, затова и били пуснати толкова билети за българските фенове. Костова обясни, че освен тези 500 билета по протокол домакините са предоставили 20 VIP билета за централната ложа и 200 билета първа категория.

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Даниел Боримиров обясни и защо не са прекъснали мача. „От мястото, където седяхме, нямахме видимост към нашите фенове. Първо не разбирахме какво се случва. Галина ми се обади и веднага отидохме при делегата. Тя вече разговаряше с него и попита защо не предприемат мерки. Той каза: „Аз заснемам това и ще бъде описано в протокола на УЕФА”. Делегатът и съдията са тези, които могат да спрат мача”, обясни Боримиров.

„Провокациите към нас започнаха от самото начало, но от 1 месец се засилиха”, каза Галина Костова. „Оказа се, че на нас не ни е предоставена съответната акредитационна система на стадиона. Ние получихме само акредитациите от УЕФА, които позволяват пълен достъп до стадиона. За съжаление, охраната не призна тези акредитации. И ние не бяхме реално допуснати до определени зони. Ние, като служители на клуба, бяхме блокирани само в тунела между съблекалните и изходите за терена”, обясни тя.

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„Делегатът отказа да спре мача. Падна ни се много неопитен делегат, който явно не е преживявал такова нещо”, допълни Костова. Тя обясни, че протоколът е в три степени. Първо мачът трябва да бъде забавен. После ако се прецени, че има подобрение на ситуацията и може спокойно да се играе, тогава да се възстанови играта.

На полувремето Боримиров разговарял с делегата, а след това и с префектурата на Марсилия. От полицията му казали, че не искат да спират мача, защото се опасяват феновете да не слязат на терена и да стане по-лошо.

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