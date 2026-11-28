Известен агент: Всички във Франция се срамуваме от станалото с феновете на Левски! Западна Европа е пример какво не трябва да се случва при вас

Един от големите френски футболни агенти Жереми Буи даде ексклузивно интервю пред Sportal.bg след жестокото нападение от феновете на Марсилия над привържениците на Левски. Футболният мениджър има огромен опит, като е направил ключови сделки. Една от най-големите е трансферът на бившия аржентински национал Дарио Бенедето в Олимпик Марсилия след фамозен сезон в Бока Хуниорс. Интересен факт е, че Жереми Буи е агентът, довел легендарния нападател на Лудогорец - Клаудиу Кешерю.

"Срам, шокиращо! Такава бе ситуацията на стадиона. Харесвам българския футбол. Следя първенството, отборите и доста пъти съм идвал в София и България.



Много съм шокиран от всичко, което видях. Моето мнение се споделя от милиони френски граждани. Чувстваме се засрамени и шокирани. Български семейства да бъдат атакувани. Хората говорят за насилие на стадионите между фенове и ултраси. Това не беше обикновена битка между хулигани. Това бяха жестоки хора, които атакуваха семейства - жени и деца, които бяха дошли да посетят града и да подкрепят своя любим отбор.

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Цялата държава е шокирана. Има само един град от цялата страна, който се защитава, това е Марсилия. Марсилия е специфичен град с много специфична история. Не е много обща с френската история. Марсилия се приема за независима територия със собствени правила. Това са години на неконтролирана имиграция. Това е основната част от населението на Марсилия. Това не са френски граждани. Това са хора, които са от Африка. Българските граждани бяха потърпевши от насилието в града. Важно е да се знае, че за нас френските граждани е същото, когато отидем в Марсилия. Ако аз отида със семейството си там, също се чувствам в опасност. Марсилия е Чикаго. Хората в Марсилия те нападат така, както се е случвало в Чикаго през миналия век.



Футболният клуб не може да бъде винен, защото няма контрол над това. Насилието по стадионите се случва по целия свят. В Европа, в Южна Америка. Тези неща се случват, но тогава идва полицията. Олимпик Марсилия няма контрол над полицията. Тук поставям вината. Тук виня частната фирма, която охранява в стадиона. Виня френското правителство и френската полиция, която не бе готова да се изправи срещу това. В нормален свят, когато това се случи, след само една минута трябва да имаш 200 полицаи, които да тичат към стадиона и да сложат край на това. Как е възможно 10-15 минути български граждани да бъдат атакувани и да не получат подкрепа от полицията. Това не е вина на Олимпик Марсилия, а на системата им за сигурност.

Франция не е сигурна държава. Това, което се случи в Марсилия, е точен пример. Важно е да се мисли глобално над ситуацията. Това е проблем на сигурността и е в резултат на имиграцията. Това е основна тема във Франция и срещаме силен натиск, за да си върнем отново страната. Идват президентски избори, хората трябва да разберат, че трябва да си върнем контрола над държавата.



Сега говорим за проблемите след Марсилия - Левски, но трябва да си спомним преди години на финала на Шампионската лига в Париж между Реал Мадрид и Ливърпул, когато хората след мача бяха ограбвани. Бяха им откраднати телефони, портфейли, часовници и други ценни вещи. Това е глобална тема и проблем. Когато видяхте празненствата, след като ПСЖ спечели Шампионската лига, стана гражданска война. Това не е футболен проблем, а това национален проблем. Това е заради имиграцията.

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Обичам Олимпик Марсилия. Имам страхотна връзка с този клуб, но ако засиви от мен, щях да накажа отбора за две години да няма право да играе в европейските турнири. Тези хора трябва да разберат какво са направили. Беше възможно да видим смъртен случай. Не трябва да мислим за футбол, а за животите на хората. Трябва да получат дълго наказание.



Аз съм голям фен на Източна Европа. Пътувал съм навсякъде в тази част. Аз обичам начина, по който пазите своята история и държите на нея. Вие защитавате своите семейства и идентичност. Западна Европа е перфектен пример какво е грешно и какво никога не трябва да се случва и допуска при вас. Пазете своите граници и своите хора", заяви футболният агент.

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