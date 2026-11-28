Лъчо Балтанов: Вятър, сняг, кал - това беше пародия на футбола

Временният наставник на Ботев (Пловдив) Лъчезар Балтанов заяви след загубата с 2:4 от Черно море на "Тича", че днешният двубой е бил "пародия на футбола". Двата отбора играха при много тежки условия на стадиона във Варна, а 38-годишният специалист заяви, че в такава ситуация е по-добре да няма мач.

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Това беше една пародия на футбола. Студено време, вятър, сняг, кал. Отбелязаха се голове, но всичко беше въпрос на концентрация. Не искам да оправдавам футболистите. Можеха да се справим много по-добре в някои ситуации. Ще си поговорим в съблекалнята. Не съм доволен, искаме да побеждаваме.

Ако знаех, че ще е такава ситуацията, по-добре да не бяхме играли. Можеше да се получат много контузии. Допуснахме глупави грешки. Скоро време ще се разбере кой ще е новият треньор на Ботев.

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