Георги Радев: Поздравления за футболистите ни, постигнаха голяма победа, но идва следващият мач

Септември (Драгоево) надви с 2:1 гостуващия му Черноморец (Балчик). Срещата е от 16-ия кръг на Североизточната Трета лига.

Септември (Драгоево) повали Черноморец (Балчик) накрая

Георги Радев, треньор на домакините коментира пред Sportal.bg .

„Честитя победата на всички – футболисти, ръководство, фенове. Поздравявам играчите ни за характера, който проявиха и себераздаването при тежките условия, при които играха. Това е голяма победа за нас. Постигнахме я срещу силен отбор, който е фактор в групата през последните години. Оставаме обаче здраво стъпили на земята. Предстои ни мач срещу дублиращия отбор на Черно море. Трябва много сериозно да се подготвим за него. Ще е последен двубой и трябва да завършим годината с успешно“.

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