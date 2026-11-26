От Дунав подкрепиха феновете на Левски

ФК Дунав категорично осъжда нападенията срещу българските граждани, които пътуваха до Марсилия, за да подкрепят Левски.

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"Всеки привърженик трябва да може да отиде на мач и да се прибере у дома невредим. В такъв момент цялата футболна общност трябва да застане единно срещу насилието. „Дунав“ застава до „Левски“, до неговите привърженици и до всички български граждани, станали обект на нападение. Призоваваме българските институции да предприемат незабавни мерки за защита на сънародниците ни в Марсилия.Във футбола няма място за насилие. Нито на трибуните, нито извън стадиона", написаха от клуба.

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