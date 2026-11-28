Локомотив (Пд) 0:0 Спартак (Варна)

Отборите на Локомотив (Пловдив) и Спартак (Варна) играят при резултат 0:0 в двубой от 16-ия кръг на efbet Лига. Срещата се играе на стадион "Христо Бонев" в Пловдив под ръководството на главния съдия Любослав Любомиров.

Преди този мач гостите от Спартак (Варна) заемат 7-о място в подреждането с актив от 17 точки след 15 изиграни мача (4 победи, 5 равенства и 6 загуби при голова разлика 15:25). В миналия кръг тимът, воден от старши треньора Даниел Моралес, завърши при резултат 0:0 срещу Черно море у дома, а преди това постигна драматичен успех с 3:2 над Арда (Кърджали).

В 13-ата минута топката отскочи пред вратата и затрудни Милосавлиевич, но в крайна сметка вратарят на домкините улови.

Стартови състави:

ЛОКОМОТИВ: 1 Боян Милосавлевич, 2 Адриан Урбина, 4 Андрей Киндриш, 13 Лукас Риян, 3 Далил Али, 22 Ивайло Иванов, 10 Юлиан Илиев, 39 Парвиз Умарбаев, 99 Жулиен Лами, 7 Севи Идриз, 31 Димитър Мрънков

СПАРТАК: 1 Педро Рибейро, 4 Борис Иванов, 5 Димо Кръстев, 6 Жозе Соуза, 11 Бубакар Ханне, 19 Самуел Майор, 20 Деян Лозев, 72 Васко Оливейра, 77 Антон Иванов, 82 Томас Силва, 90 Чидера Окох

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Снимки: Startphoto