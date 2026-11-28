Ман Юнайтед - Брентфорд (съставите)

Манчестър Юнайтед приема Брентфорд в мач от 12-ия кръг на Премиър лийг. “Червените дяволи” ще направят опит да постигнат първа победа под ръководството на Маурисио Почетино, който претърпя тежко поражение с 4:0 при дебюта си преди седмица срещу Ливърпул. Евентуален успех днес ще измъкне домакините и от опасната зона, където се намират в момента. Манчестър Юнайтед продължава да има едва една победа в досегашните си 11 мача. От своя страна Брентфорд продължава да трупа изключително положителни впечатления под ръководството на Кийт Андрюс и е на шестата позиция със 17 точки. “пчеличките” натрупаха и две победи в последните си три двубоя, а успех днес ще ги доближи само на точка от четвъртото място.

Мениджърът на Манчестър Юнайтед Маурисио Почетино прави три промени в своя тим спрямо титулярите, които започнаха двубоя срещу мърсисайдци. Възможност от първата минута получават Хари Магуайър, Джошуа Зиркзее и Амад Диало, които бяха титуляри и при равенството срещу Спортинг (Лисабон) през седмицата. Матайс де Лихт, Матеус Куня и Брайън Мбемо сядат на пейката.

📋 Lining up for the Reds this afternoon... https://t.co/qu6nKtJIlf — Manchester United (@ManUtd) November 28, 2026

Наставникът на Брентфорд Кийт Андрюс прави само една промяна в своя тим. Той пуска в игра Мамаду Сангаре на мястото Йехор Ярмолюк. Очакванията са Сангаре да контролира нещата в средата на терена. Кевин Шаде остава на пейката, както бе в понеделник в двубоя с Евертън.

Your Bees to take on Manchester United 🐝 https://t.co/tCvy9YQg3Q — Brentford FC (@BrentfordFC) November 28, 2026

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Снимки: Gettyimages