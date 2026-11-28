Национал се размина с тежка контузия

Италианският Пиза обяви резултатите от прегледите на футболистите, които получиха травми по време на двубоя срещу Модена, сред които е и родният национал Росен Божинов.

Българският защитник, който бе принудително заменен в средата на първото полувреме, е с разтежение на лявото коляно. За щастие, обстойните изследвания са показали, че няма засягане на връзките.

Божинов се контузи при реми на Пиза

От клуба допълват, че и Божинов вече е стартирал рехабилитационния процес по своето възстановяване.

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