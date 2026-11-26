Груич: Дузпите на Марсилия бяха дискусионни

Халфът на Левски Марко Груич бе разочарован от загубата на тима с 0:1 от Олимпик Марсилия на “Велодорм”. Полузащитникът е на мнение, че двете дузпи за домакините са били дискусионни.

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“Видяхме един добър Левски срещу един от най-добрите отбори във Франция. Имахме нашите шансове. Защитавахме се добре целия отбор. Допуснахме и две дузпи, но не е лесно да се защитаваш перфектно през целия мач. Мисля, че дузпите са дискусионни, но това е ситуацията. Никога не е добре да загубиш, но Марсилия е един от най-силните отбори, с които ще играем. Сега имаме шанс срещу Лилестрьом”, каза Груич.

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