Очаквайте на живо: Никола Цолов стартира 4-ти в спринта в Катар

След пауза от два месеца пилотите от Формула 2 отново застават на стартовата решетка, за да възобновят битката си за титлата за сезон 2026. Никола Цолов ще започне спринта на пистата „Лусайл“ в Катар от четвъртата позиция на стартовата решетка, а неговият най-сериозен конкурент Алекс Дън ще потегли осми.

Както е известно, лидерът в генералното класиране Рафаел Камара няма да довърши сезона, защото вече е пилот на Хаас във Формула 1. В момента бразилецът води със 7 точки пред Цолов, а Дън е на 11 пункта зад Българския лъв.

Рафа Камара призна, че е тъжен, защото няма да довърши битката си с Никола Цолов

Спринтът на пистата „Лусайл“ в Катар, който ще бъде с продължителност от 23 обиколки, ще започне в 18:15 часа българско време и ще може да бъде проследен на живо на Sportal.bg.

Програма на уикенда за Гран При на Катар във Формула 1

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Снимки: Gettyimages