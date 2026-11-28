Петър Кюмюрджиев: С някои ще се разделим

В Българово, Марица (Пловдив) спечели гостуването си на едноименния тим на Созопол с 3:0. Срещата е от 17-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

Марица (Пловдив) удари Созопол с хеттрик

Петър Кюмюрджиев, старши треньор на Созопол коментира пред клубния сайт.

„Младите момчета на Марица (Пловдив) заслужено си спечелиха победата. Много съм разочарован от моите футболисти и с някои от тях ще се разделим – няма как. Ще си направя нужните изводи за мача, но нека да е на трезва глава. Гостите влязоха по-мотивирани в двубоя, имаха повече желание да победят, докато нашите момчета явно вече бяха във ваканция, което е жалко. Но още веднъж казвам, много съм разочарован, ще си направя изводите, защото това не може да продължава така. Всичко откъм финансова част в клуба е изплатено – заплати и премии. Знаем колко е трудно в България, но нашето ръководство в лицето на президента Станимир Желев прави всичко възможно всичко да бъде наред. Разочароващо е, че не успяхме да се поздравим с успех в последния мач“.

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