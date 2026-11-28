Двама българи остават в болница в Марсилия, трети е записан като придружител

По информация от местната префектура двама български граждани остават в болница като пациенти, а трети също остава, но като придружител. Състоянието на двамата пострадали е стабилно.

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От френските власти съобщават още, че има двама ранени полицаи вследствие на инцидентите около срещата.

Припомняме, че двубоят между Олимпик Марсилия и Левски бе белязан от грозни сцени на насилие, при които привърженици на „сините“ бяха нападнати от фенове на домакините. Случилото се предизвика сериозен отзвук и реакции от футболната общественост в Европа.

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