По информация от местната префектура двама български граждани остават в болница като пациенти, а трети също остава, но като придружител. Състоянието на двамата пострадали е стабилно.
Боримиров: Падна ни се много неопитен делегат! Не знам защо УЕФА допуска Марсилия в евротурнирите
От френските власти съобщават още, че има двама ранени полицаи вследствие на инцидентите около срещата.
Припомняме, че двубоят между Олимпик Марсилия и Левски бе белязан от грозни сцени на насилие, при които привърженици на „сините“ бяха нападнати от фенове на домакините. Случилото се предизвика сериозен отзвук и реакции от футболната общественост в Европа.