Аксаково с ценна победа

В Суворово, едноименния тим на Аксаково спечели гостуването си на Фратрия II (Варна) с 2:1. Срещата е от 16-ия кръг на Североизточната Трета лига. Заслужен успех за Аксаково, с оглед събитията на терена. Димитър Василев му даде преднина с гол от фаул в 7-ата минута. В 35-ата, Александър Божилов изравни. След 5 минути Димитър Павлу реализира победното попадение. След почивката, играч на дубъла уцели гредата на гостите. Павлу и влезлия като резерва Матей Сотиров пък пропуснаха да вкарат за Аксаково.

Снимка: fcaksakovo.com

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