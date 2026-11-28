ЦСКА III загуби последния си мач за годината

Струмска слава (Радомир) победи ЦСКА III с 2:0 в мач от последния есенен 19 кръг на Югозападната Трета лига. На полувремето резултатът бе 0:0.

Славата си тръгна с точките от Ботевград

Първото полувреме предложи много битка, за която спомогна и тежкият терен. В 10-ата минута Кристиян Никифоров стреля опасно от границата на наказателното поле. Две минути по-късно последва опасно центриране на Мицаков от фланга, но намиращият се в наказателното поле Емилиан Петров не успя да засече топката.

В 51-ата минута влезлият на полувремето Александър Аспарухов изведе Славата напред в резултата! Капитанът получи топката в близост до централната линия и тръгна по фланга в атака. Напредна няколко метра с топката в крака и с изстрел от около 27–28 метра изненада вратаря Каишев, който бе напуснал очертанията на вратата си.

Във втората минута от даденото триминутно добавено време домакините отбелязаха втори гол. Автор на попадението стана Денислав Мицаков, който отне топката дълбоко в половината на гостите, нахлу в наказателното поле и я насочи покрай вратаря за 2:0 в полза на домакините от Радомир.

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