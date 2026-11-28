Олимпик (Варна) громи в Силистра

Олимпик (Варна) надигра убедително – 5:1 в Силистра, местния Доростол. Срещата е от 16-ия кръг на Североизточната Трета лига. Тон за третия пореден успех на варненци даде автогола на Даниел Желев, в средата на първото полувреме. Съотборникът му Владислав Мирчев възстанови равенство от дузпа, веднага след почивката. От средата на втората част, само за 13 минути, гостите премахнаха интригата. Първо реализира Александър Гроздев. После Михаел Николов разтресе мрежата на домакините. След това пак Гроздев се разписа. Към края точен беше и Мартин Точков.

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