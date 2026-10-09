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Ботев (Пд) организира церемония в памет на Илиян Филипов преди мача със Славия

  • 9 окт 2026 | 14:17
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Ботев (Пловдив) приема Славия в среща от 11-ия кръг на efbet Лига. Двубоят, посветен на президента на клуба Илиян Филипов, е в събота от 20:00 часа на "Колежа".

С оглед на огромния интерес към мача "канарчетата" призовават привържениците да планират пристигането си и да бъдат на стадиона не по-късно от 19:00 часа, за да се избегне струпване на хора пред входовете.

Специална организация на движението ще бъде създадена около стадион "Христо Ботев" за мача на Ботев (Пловдив)
Специална организация на движението ще бъде създадена около стадион "Христо Ботев" за мача на Ботев (Пловдив)

В 19:12 часа ще започне официалната церемония на терена, по време на която ще бъдат поднесени венци на специално обособен кът в памет на Илиян Филипов. Участие ще вземат представители на фенските фракции на "жълто-черната" публика, клубовете от efbet Лига, Българският футболен съюз, както и спонсори на клуба.

Всички фенове, които желаят да оставят цветя в памет на Филипов, ще могат да го направят на двата специално обособени траурни къта, намиращи се на паркинга пред централната трибуна на стадиона. Булевард "Източен" ще бъде използван като зона за паркиране на автомобили на привърженици, като за целта ще бъде обособена крайната лява лента. Достъпът до зоната за паркиране ще бъде разрешен само за автомобили, чиито водачи разполагат с билет за мача или абонаментна карта.

Стотици изпратиха Илиян Филипов в последния му земен път
Стотици изпратиха Илиян Филипов в последния му земен път

Повече информация за организацията в деня на мача можете да намерите в следващите редове:

В 08:00 часа ще отвори кафе „Corner 1912“.
В 10:00 часа ще отвори фен магазинът на стадион „Христо Ботев“.
В 13:00 часа ще отвори билетната каса откъм ул. „Богомил“, където ще можете да закупите билети за мача с Ботев Враца в сряда.
В 18:00 часа ще бъдат отворени вратите на стадиона.
В 19:12 часа ще започне официалната церемония в памет на Илиян Филипов.
В 19:20 часа ще започне загрявката на отбора на Ботев Пловдив.

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