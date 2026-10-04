Окръжният съд в Пловдив обяви "черно тото " като възможен мотив за убийството на Илиян Филипов

Окръжният съд в Пловдив задържа под стража Славчо Мегеров, обвинен в предумишленото убийство на президента на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов. Според съда от събраните до момента доказателства и иззетите веществени доказателства може да се направи обосновано предположение, че 51-годишнит Мегеров е извършител на престъплението. Като възможен мотив по делото се посочват неуредени финансови отношения, свързани със залози в т.нар. "черно тото", цитира БТВ.

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За първи път в съдебната зала стана ясно, че според прокуратурата в основата на убийството Илиян Филипов стоят нелегални спортни залози, известни като "черно тото". Според магистратите в тях са участвали и жертвата, и задържаният за убийството Славчо Мегеров. Сумите, за които става дума, са между 15 и 20 хиляди евро на залог. По данни на прокуратурата Мегеров е дължал голяма сума пари на Филипов. Разследващите смятат, че този дълг е в основата на престъплението. Засега обаче прокуратурата не знае точния размер на сумата, която Мегеров е трябвало да изплати на бизнесмена. Данните са събрани от свидетелски показания на хора от близкия кръг на убития.

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В съдебната зала стана ясно още, че Филипов е бил убит с един куршум в главата. Това е установено при аутопсията. Съдът разполага и със записи от охранителни камери в района. Те проследяват движението на Мегеров във фаталната нощ – приближаването му до кооперацията, влизането и излизането му от сградата.

Сред ключовите свидетели е Людмила Рачева. Именно 30-годишната приятелка на Илиян Филипов е открила трупа му и е подала сигнал на тел. 112. Това стана ясно в съдебната зала на Окръжния съд в Пловдив.



Рачева посочила пред разследващите, че тъй като Мегеров живее в София, а сестра му в Пловдив, при успешни залози самата сестра предавала парите на Филипов от нелегалните залози. Става въпрос за различни суми - от 15 000 евро нагоре, съобщи "Марица". Пловдивската медия пише, че най-вероятно става въпрос за сума около три милиона евро.

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От съда посочиха, че обвиняемият е привлечен към наказателна отговорност за тежко умишлено престъпление, за което Наказателният кодекс предвижда наказание лишаване от свобода от 15 до 20 години, доживотен затвор или доживотен затвор без замяна.

Черното тото е най-големият проблем в света на спорта от години. Факт е, че част родните политици в парламента, като Божидар Божанов, Венко Сабрутев и Ивайло Мирчев със своите предложения за Закона на хазарта, искат да спрат легализирания хазарт, който е най-големият рекламодател в света на спорта, не само в България.

Те явно не си дават реална сметка, че ще се отварят широко вратите на най-голямото зло в спорта и футбола - нелегалните заложи и уреждане на мачове. "Чумата", с която се борят и най-големите спортни институции на планетата начело с ФИФА, УЕФА, МОК, IAAF - Междунродна федерация по лека атлетика, FIBA - Международна федерация по баскетбол, FIVB - Международна федерация по волейбол, ATP - Мъжка тенис асоциация, NBA, NHLи др.,

Каква е причината? Толкова ли не разбират или искат да отворят кутията на Пандора?

НАП пък многократно е заявил, че не може да изпълнява така предложените закони.



А след случилото споделеното днес в Окръжния съд в Пловдив показва, че нерегламентираните заложи отнемат и човешки животи.

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