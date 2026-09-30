Арестуваха в София заподозрян за убийството на Илиян Филипов

Бивш служител на убития тази нощ в Пловдив бизнесмен Илиян Филипов е бил арестуван преди малко в София във връзка с престъплението. Мъжът е 51-годишен с инициали С.М. и е бил задържан в София. Той има досие в МВР. Допреди месеци е бил служител в една от фирмите на Илиян Филипов.

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Според източниците от разследването това е мъжът, чиято снимка с качулка и суичер бе разпространена по-рано днес. Тя е извадена от видеокамери в района на убийството на Илиян Филипов в Пловдив.

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Предстоят още множество процесуално следствени действия. Припомняме, че Филипов бе застрелян тази нощ около 01:00 часа.



Източник: "24 часа"

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