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Една от версиите за убийството на Филипов - снайперист е стрелял от близък строеж

  • 30 сеп 2026 | 15:49
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Една от версиите за убийството на Филипов - снайперист е стрелял от близък строеж

Жестоко екзекутиран в собствения си имот през изминалата нощ е известният пловдивски мултимилионер, строителен и транспортен бос, както и собственик на футболния Ботев (Пловдив) Илиян Филипов. Кървавото престъпление е извършено малко след полунощ в район "Западен“, едва час след като бизнесменът се завърнал от футболния мач между националните отбори на България и Естония.

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Сигналът за убийството е подаден на телефон 112 около 01:00 часа през нощта, Жертвата е починала на място вследствие на фатална огнестрелна рана, а полицията веднага затвори целия район и въведе мащабни заградителни мероприятия по входовете и изходите на града.

Основната версия, по която работят криминалистите, е, че килърът е бил професионален снайперист, ситуиран на близък строителен обект. Районът около местопрестъплението бе блокиран в периметър от около километър, а съседите твърдят, че не са чули никакъв шум или изстрели, което засилва подозренията за използване на заглушител и професионална подготовка.

Организират бдение пред "Колежа" след убийството на Илиян Филипов
Организират бдение пред "Колежа" след убийството на Илиян Филипов

В основата на кървавата разправия вероятно стоят сериозни бизнес интереси и остри спорове. През последните месеци Илиян Филипов влезе в тежък конфликт с доскорошни свои партньори относно охраната и стопанисването на стадион "Христо Ботев“. В публични позиции и официални сигнали до институциите бизнесменът бе споменавал за получавани директни заплахи за живота си от друг пловдивски бизнесмен.

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