Героят за Лудогорец: Предстои интересен сезон, ще се борим за титлата

Героят за Лудогорец - Амир Хаджиахметович, който отбеляза победното попадение срещу Дунав (Русе), заяви след края на срещата, че отборът ще се бори за титлата. С гола си националът на Босна и Херцеговина доближи "орлите" на две точки от лидерите в класирането - ЦСКА и Левски.

"Очаквахме труден мач и беше такъв. Те дойдоха, за да вземат точка или три. Ние сме щастливи, че успяхме да победим. Имахме няколко възможности да отбележим гол. Може би щеше да е по-лесен мачът, ако бяхме отбелязали още един. Отборът показа добър характер през второто полувреме, защитавайки преднината.

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Дунав смени формацията, опитаха се да бъдат по-офанзивни. Опитаха да създадат повече възможности, но ние се справихме добре в защита. Имахме своите шансове на контраатака, но не успяхме да реализираме. Важно е, че взехме трите точки. Гледаме към следващия мач. Чувствам се все по-добре, работим здраво.

Добър отбор сме, всеки ден се подобряваме. Предстои един интересен сезон и ние ще се борим за титлата", каза Хаджиахметович.

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Снимки: Startphoto