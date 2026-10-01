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Върнаха в Пловдив заподозрения за убийството на Илиян Филипов

  • 1 окт 2026 | 14:41
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Върнаха в Пловдив заподозрения за убийството на Илиян Филипов

Заподозреният за убийството на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов вече е конвоиран в Пловдив, съобщава NOVA. Славчо Мегеров бе докаран под засилена полицейска охрана, за да бъде разпитан. Очаква се да му бъде повдигнато и обвинение. От прокуратурата уточниха, че разследват умишлено убийство.

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Разпитват се и широк кръг от хора, свързани с компанията на жертвата. Жители на квартала споделят, че се страхуват за живота си след извършеното престъпление.

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"Притесняваме се. Улиците са тъмни. Потресена съм от случилото се", разказа живееща наблизо.

"Живеем отсреща, но никога не сме го виждали досега. Само колата му сме виждали. При всички случаи става въпрос за поръчково убийство", сподели друг живеещ в района.

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