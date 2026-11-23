Стряскаща статистика преди Левски: Марсилия е сред най-слабите в Европа по един показател

Слушай на живо: Марсилия - Левски

Съперникът на Левски в Лига Европа - Олимпик Марсилия, има сериозни проблеми в дефанзивен план. Това показва любопитна статистика, публикувана от френското издание Actu Foot, която поставя отбора сред най-слабите в петте водещи европейски първенства по отношение на очакваните допуснати голове (xG).

Един от най-добрите футболисти на Марсилия под въпрос за двубоя с Левски

Според данните, цитирани от изданието, Марсилия допуска средно по 2,40 (xG) на мач във френската Лига 1. Това отрежда на тима предпоследното, 95-о място сред общо 96 отбора от петте водещи европейски шампионата.

Единственият отбор с по-лош показател е германският Аугсбург, който допуска средно по 2,43 очаквани гола на двубой.

Особено притеснителна за французите е статистиката от последното им домакинство срещу Льо Ман, загубено с 2:3. Според публикуваните данни гостите са създали голови положения на стойност 3,94 xG на "Стад Велодром", което е изключително висок показател за един двубой.

Марсилия се сгромоляса срещу новак преди мача с Левски

Тези данни идват само няколко дни преди домакинството на Левски в петия кръг на основната фаза на Лига Европа. "Сините" ще гостуват на френския гранд в четвъртък (26 ноември).

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages