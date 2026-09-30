МВР и Прокуратурата в Пловдив с първа информация за убийството на Илиян Филипов

Разследването на убийството на Илиян Филипов в Пловдив е в начален етап, като към момента се проверяват всички възможни версии за извършеното престъпление. Това стана ясно от думите на окръжния прокурор на Пловдив и директора на ОДМВР-Пловдив Костадинов. По първоначални данни Филипов е бил застрелян на територията на имот, който е притежавал, а сигналът за престъплението е подаден на телефон 112.

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По случая са ангажирани екипи на Окръжната прокуратура, ОДМВР-Пловдив и ДАНС. Разследващите са предприели заградителни мероприятия в града, като работят по конкретни данни и насоки. Към този момент от полицията и прокуратурата не се ангажират с повече подробности за механизма на престъплението и евентуалния извършител.

"Смъртта на жертвата е настъпила в резултат на огнестрелна рана. Твърде ранен е етапът, на който се намира досъдебното производство. Проверяват се всякакви възможни версии. Работи се активно. На място са присъствали хора на ДАНС, Окръжна прокуратура и ОДМВР Пловдив", споделиха от Прокуратурата.

"На този етап не бихме се ангажирали с конкретни подробности както по механизма на престъплението, така и по допълнителни факти. Убийството е станало около 1ч. вечерта. Сигналът е подаден на телефон 112. Убийството е извършено на територията на имот, притежаван от лицето. Нямаме данни да е бил заплашван. Не е вярно, че съпругата му е подала сигнала. Както каза Окръжният прокурор, престъплението е извършено с огнестрелно оръжие. Работим по всички версии, от които произлизат изводи. Въведени са заградителни мероприятия на града, за да възпрепятстваме лицето-извършител да напусне града.

Разследването е на начален етап. Имаме конкретна насоченост и работим по конкретни данни. Ситуацията е динамична. Не отричам, че в бъдеще може да излезе информация за свидетели“, сподели още шефът на ОДМВР Пловдив Васил Костадинов.

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