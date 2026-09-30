Венци Стефанов: Съболезнования! Илиян Филипов даваше пари за футбола, значи е бил добър човек

Президентът на Славия Венцеслав Стефанов направи коментар пред Sportal.bg след шокиращата новина, че босът на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов е бил застрелян късно снощи след мача на националния отбор срещу Естония в града под тепетата.

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"Моите съболезнования към близките на Илиян Филипов! С него не се познавахме, никога не сме се срещали - нито на футболен мач, нито никъде. Не сме разговаряли и по телефона. Щом даваше пари за футбола и помагаше на Ботев (Пловдив), значи е бил добър човек. За всеки, който подпомага спорта със свои средства мога да кажа, че е достоен човек.

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Пререканията между нас тръгнаха от случая, когато нашият футболист Лазар Марин ми каза, че човек на Илиян Филипов се е свързал с него и му е предложил да играе симулативно срещу Ботев. Веднага алармирах полицията, после имаше разпити.

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Последно Илиян Филипов беше написал, че иска да ме заведе в Лондон. Тази закачка дойде, след като казах в интервю, че разликата между Кристиян Балов в Цървена звезда и Асен Чандъров в Ботев (Пловдив) е като между Лондон и Лом. Бог да го прости Илиян Филипов! Предполагам, че убийството му няма нищо общо с футбола", заяви президентът на "белите".

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