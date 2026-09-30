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Венци Стефанов: Съболезнования! Илиян Филипов даваше пари за футбола, значи е бил добър човек

  • 30 сеп 2026 | 13:01
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Президентът на Славия Венцеслав Стефанов направи коментар пред Sportal.bg след шокиращата новина, че босът на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов е бил застрелян късно снощи след мача на националния отбор срещу Естония в града под тепетата.

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"Моите съболезнования към близките на Илиян Филипов! С него не се познавахме, никога не сме се срещали - нито на футболен мач, нито никъде. Не сме разговаряли и по телефона. Щом даваше пари за футбола и помагаше на Ботев (Пловдив), значи е бил добър човек. За всеки, който подпомага спорта със свои средства мога да кажа, че е достоен човек.

Kадри от мястото, където бе убит Илиян Филипов
Kадри от мястото, където бе убит Илиян Филипов

Пререканията между нас тръгнаха от случая, когато нашият футболист Лазар Марин ми каза, че човек на Илиян Филипов се е свързал с него и му е предложил да играе симулативно срещу Ботев. Веднага алармирах полицията, после имаше разпити.

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Шеф на Спартак бил до последно с Филипов: Гледахме мача на националите, поздравихме се, прегърнахме се и си обещахме след няколко дни да се видим

Последно Илиян Филипов беше написал, че иска да ме заведе в Лондон. Тази закачка дойде, след като казах в интервю, че разликата между Кристиян Балов в Цървена звезда и Асен Чандъров в Ботев (Пловдив) е като между Лондон и Лом. Бог да го прости Илиян Филипов! Предполагам, че убийството му няма нищо общо с футбола", заяви президентът на "белите".

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