Петьо Зехтински: Покрусен съм! Илиян Филипов беше решил да подпомага и баскетбола

"Покрусен съм. Просто не мога да си го обясня".

Шок! Убиха собственика на Ботев (Пловдив)

Това каза легендата на Ботев Пловдив Петър Зехтински пред "БНТ" по повод убийството на собственика на клуба Илиян Филипов тази нощ в Пловдив.

The Sun отрази убийството на Илиян Филипов

"Съболезнования към семейството му и към всички от голямото семейство на Ботев. Голяма загуба е за нас. Вече го няма. Това е голяма загуба, както и за семейството му, така и за голямото семейство на Ботев. Аз мисля, че и за Пловдив е голяма загуба. Беше решил да подпомага и баскетбола на Академик", коментира една от най-големите легенди на „канарчетата“.

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