Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Пловдив)

Окръжният прокурор на Пловдив: Не изключваме нито една възможна версия за убийството на Илиян Филипов

  • 30 сеп 2026 | 09:01
  • 250
  • 0
Окръжният прокурор на Пловдив: Не изключваме нито една възможна версия за убийството на Илиян Филипов

Окръжният прокурор на Пловдив Ваня Христева говори пред медиите по време на брифинга, като заяви, че твърде рано, за да има конкретна версия за убийството на собственика на Ботев (Пловдив) - Илиян Филипов.

Шок! Убиха собственика на Ботев (Пловдив)
Шок! Убиха собственика на Ботев (Пловдив)

"Твърде рано е, за да има една конкретна версия. Събират се всякакви възможни версии. Винаги има следи. Не изключваме нито една възможна версия. Версиите за убийството могат да бъдат много и различни. Твърде прибързано ще е да съобщим конкретна версия в резултат на този ранен етап. Действията са активни по всички обекти и места, които са относими. Продължават да се извършват огледи", заяви Христева.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Ценов: Настроението не е добро, можем повече

Ценов: Настроението не е добро, можем повече

  • 30 сеп 2026 | 00:25
  • 1296
  • 5
Котев: Срамни два мача, не бяхме готови за оставката на селекционера

Котев: Срамни два мача, не бяхме готови за оставката на селекционера

  • 30 сеп 2026 | 00:17
  • 15024
  • 23
Капитанът на България: Който и да е селекционер, това сме футболистите

Капитанът на България: Който и да е селекционер, това сме футболистите

  • 30 сеп 2026 | 00:10
  • 17143
  • 68
Цонев: Искахме повече победата

Цонев: Искахме повече победата

  • 30 сеп 2026 | 00:06
  • 1131
  • 2
Националният селекционер подаде оставка

Националният селекционер подаде оставка

  • 29 сеп 2026 | 23:47
  • 49532
  • 217
Отново викове "Оставка" на "Колежа" след трагичното представяне на "лъвовете"

Отново викове "Оставка" на "Колежа" след трагичното представяне на "лъвовете"

  • 29 сеп 2026 | 23:41
  • 2824
  • 12
Виж всички

Водещи Новини

Шок! Убиха собственика на Ботев (Пловдив)

Шок! Убиха собственика на Ботев (Пловдив)

  • 30 сеп 2026 | 07:09
  • 58966
  • 99
МВР и Прокуратурата в Пловдив с първа информация за убийството на Илиян Филипов

МВР и Прокуратурата в Пловдив с първа информация за убийството на Илиян Филипов

  • 30 сеп 2026 | 08:50
  • 9144
  • 2
Българска мъка на празния "Колеж"

Българска мъка на празния "Колеж"

  • 29 сеп 2026 | 23:35
  • 123425
  • 625
Националният селекционер подаде оставка

Националният селекционер подаде оставка

  • 29 сеп 2026 | 23:47
  • 49532
  • 217
Поредните голове на Гордън и Кейн донесоха първия успех на Англия след Световното

Поредните голове на Гордън и Кейн донесоха първия успех на Англия след Световното

  • 29 сеп 2026 | 23:37
  • 38435
  • 11
Испания и Ямал се забавляваха в първия си домакински мач като световни шампиони

Испания и Ямал се забавляваха в първия си домакински мач като световни шампиони

  • 29 сеп 2026 | 23:38
  • 40735
  • 37