Окръжният прокурор на Пловдив: Не изключваме нито една възможна версия за убийството на Илиян Филипов

Окръжният прокурор на Пловдив Ваня Христева говори пред медиите по време на брифинга, като заяви, че твърде рано, за да има конкретна версия за убийството на собственика на Ботев (Пловдив) - Илиян Филипов.

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"Твърде рано е, за да има една конкретна версия. Събират се всякакви възможни версии. Винаги има следи. Не изключваме нито една възможна версия. Версиите за убийството могат да бъдат много и различни. Твърде прибързано ще е да съобщим конкретна версия в резултат на този ранен етап. Действията са активни по всички обекти и места, които са относими. Продължават да се извършват огледи", заяви Христева.

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