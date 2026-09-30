Убийството на Илиян Филипов: Как строителният бос спаси Ботев (Пловдив) и отваря ли се криза пред клуба?

Българският футбол бе разтърсен от новината за убийството на бизнесмена Илиян Филипов в Пловдив. Собственикът на транспортната и строителна компания PIMK, който бе основната движеща сила и председател в управлението на Ботев (Пловдив), бе застрелян, оставяйки най-стария футболен клуб в България пред изключително тежка и непредвидима криза.

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Илиян Филипов пое управлението на Ботев (Пловдив) през лятото на 2025 г., когато клубът бе изпаднал в дълбока финансова и управленска криза. Предишният благодетел Антон Зингаревич получи 10-годишна забрана за пребиваване в България, а редица футболисти и старши треньорът Душан Керкез напуснаха поради забавени заплати. В този критичен момент 100% от акциите на клуба бяха прехвърлени на Сдружение "ПФК Ботев", а Илиян Филипов и неговият бизнес поеха отговорността да покрият натрупаните задължения, възлизащи на близо 7 милиона лева (около 3.5 милиона евро).

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За малко над пет месеца и половина начело на пловдивския тим, Филипов постигна значителен финансов и спортно-технически напредък. Реалните дългове на клуба бяха редуцирани от близо 9 милиона лева до под 5 милиона лева (около 2.56 милиона евро). Същевременно пазарната стойност на представителния отбор се увеличи драстично – от 3.5 милиона евро в края на юни 2025 г. до 10.7 милиона евро.

Филипов бе и основен изпълнител при изграждането на стадион "Христо Ботев" чрез компанията PIMK. През последните месеци той влезе в открит конфликт с кмета на Пловдив Костадин Димитров относно забавянето на договора за последния етап от довършването на съоръжението. Въпреки административните спънки и напрежението, Филипов продължаваше да поддържа клуба и да организира събития за феновете около "Колежа".

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Внезапната смърт на Илиян Филипов отваря сериозен проблем в Ботев (Пловдив). След като финансовата издръжка и погасяването на милионните дългове бяха директно обвързани с него и компаниите му, жълто-черната общност отново е изправена пред опасност от финансова нестабилност. Предстои да се разбере как Сдружение "ПФК Ботев" и останалите спонсори ще реагират на тежкия удар и как ще бъде осигурен бюджетът за остатъка от сезона.

Ботев е един от клубовете с най-голям бюджет в efbet Лига. Според информация, предоставена лично от Филипов, “канарчетата“ са на пето място, а топ 4 допълват Лудогорец, Левски, ЦСКА и ЦСКА 1948.

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