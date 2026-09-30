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Пловдив е блокиран след убийството на Илиян Филипов

  • 30 сеп 2026 | 08:57
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Пловдив е блокиран след убийството на Илиян Филипов

Пловдив е блокиран след убийството на Илиян Филипов. Полицията е предприела заградителни мероприятия в града, за да не бъде допуснато евентуалният извършител да напусне Пловдив. Всички изходи на Пловдив са блокирани от полиция.

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Мерките са въведени след като тази нощ е бил подаден сигнал на телефон 112 за убийството. По данни на разследващите Илиян Филипов е бил прострелян с огнестрелно оръжие на територията на имот, който е притежавал.

МВР и Прокуратурата в Пловдив с първа информация за убийството на Илиян Филипов
МВР и Прокуратурата в Пловдив с първа информация за убийството на Илиян Филипов

На този етап разследването е в начален етап и полицията работи по конкретни данни и версии. На място са били екипи на ОДМВР-Пловдив, Окръжната прокуратура и ДАНС.

От полицията уточняват, че ситуацията е динамична и не изключват в хода на разследването да се появят свидетели и нови данни по случая.

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