Съдът решава дали задържаният за убийството на Илиян Филипов остава в ареста

Пловдивският окръжен съд ще решава дали обвиненият в убийството на бизнесмена Илиян Филипов Славчо Мегеров да остане в ареста. Искането на прокуратурата е да му бъде наложена най-тежката мярка за неотклонение, пише novini.bg.

51-годишният Мегеров беше задържан зрелищно в столицата, около 20 часа след престъплението. Повдигнатото обвинение на Славчо Мегеров е за предумишлено убийство, обявиха в четвъртък вечерта от държавното обвинение.

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Наблюдаващият прокурор Димитър Молев: "Мотивът е личен, породен от финансови неуредени отношения между двамата. От доста време са се познавали, отношенията между тях са били доста близки, имали са и работни такива, трудови, и оттам нататък вече възниква конфликтът."

Полицията разполага с данни, че убитият бизнесмен и Славчо Мегеров са имали контакт около две седмици преди убийството. Събраните доказателства сочат, че именно Мегеров е физическият извършител на престъплението, категоричен е директорът на Областната дирекция на МВР – старши комисар Васил Костадинов.

Шефът на полицията в Пловдив: Мегеров и Филипов са имали контакт преди около две седмици

До момента са извършени множество огледи на местопроизшествието, на имоти, жилищни сгради и автомобили. Назначени са експертизи. Разследването продължава, като се работи по всички версии, включително дали има и други замесени лица, както и за евентуален поръчител.

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