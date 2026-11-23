Чиликов: Недопустимо е, ядосан съм, играчите ще имат сериозен проблем с мен

Наставникът на Дунав Георги Чиликов честити трудния домакински успех на Лудогорец над неговия отбор с 1:0. Той обеща, че русенци ще дадат сериозен отпор и следващата седмица на ЦСКА. Чиликов добави, че е ядосан на някои от своите футболисти за допуснатото попадение в добавеното време на първата част и призова играчите си да проявят по-голям характер, тъй като не може да се правят по няколко принудителни смени до 60-ата минута.

Лудогорец проби трудно русенската стена, национал на Босна прати "орлите" на две точки от върха

“Да честитем победата на Лудогорец. Нашите футболисти направиха всичко възможно да се противопоставим, но допуснахме прекалено елементарни грешки в опитите за изнасяне на топката. Подведохме се и си мислехме, че можем да играем. Лудогорец реагира бързо и ни отнемаше топката. Последните 20 минути натиснахме и имахме шансове. Определено дадохме максимума от силите си.

Вместо да изритаме топката на посоки в последните секунди, се опитваме да играем. Недопустимо е. Говорим, караме се и ще имат сериозни проблеми с мен. Каезвам го. Затова съм ядосан. Това нещо трябва да се прекрати на момента, на секундата. Иначе към себераздаването нямам претенции", каза Чиликов по повод допуснатото попадение.

"Ние създаваме малко, за да имаме претенции към нападателите. Защо създаваме малко - защото те притискат тези съперници. Нямаме тази класа да излезем бързо от пресата на противника. Имахме шанс да изравним в 93-тата минута. Този път не се получи.

Постоянно правим смени първо полувреме. До 60-ата сме изхабили смените. Това е някакво дежа вю. С Ботев (Враца) направих четири принудителни смени и след четири дни всичко беше ОК. Футболистите трябва да проявят характер, защото не тогава е моментът за смените. Дано Китанов няма сериозна контузия.

Никой не го чака лесен мач срещу нас. Опитваме се да вземем точки срещу ЦСКА, Левски, Лудогорец. Сега ни предстои мач срещу много сериозен съперник като ЦСКА. След тази загуба мотивацията не трябва да пада. Напротив. Трябва да сме мотивирани да вземем нещо. Работим по селекцията. Даже преговаряме и се готвим за този период. Трябва да се надгради, за да имаме по-добър контрол и самочувствие с топката", завърши Чиликов.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google