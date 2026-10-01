Министър Демерджиев: Нямаме съмнения, че задържахме убиеца на Филипов

Министърът на Вътрешните Иван Демерджиев бе изслушан в народното събрани по отношение на убийството на собственика на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов и задържането на заподозрян извършител на престъплението. Ръководителят на МВР заяви, че няма съмнения, че арестуваният мъж е физическият убиец на боса на "канарчетата".

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“Незабавно след подаване на сигнала бе създаден щаб и бяха уведомени директорите на структурите. Започна незабавно работа по установяване на извършителя. В рамките на цялата нощ и началото на деня имахме идея за заподозрян и го задържахме. Ние нямаме съмнение, че сме задържали физическия убиец. Не издаваме присъди, но това ни е вътрешното убеждение. Работим да установим има ли други съпричастни лица към престъплението”, каза Демерджеив.

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“Направена е проверка дали са постъпвали сигнали в МВР за заплахи към Илиян Филипов. Данните са, че такива не е имало. Факт е, че в публичното пространство има такива и се проверява действията по тях. В рамките на часове си свършихме работата и сме предали работата на прокуратурата”, допълни ръководителят на МВР.

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