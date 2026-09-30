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Ботев (Пловдив) отмени тренировка, юношески мачове и контрола

  • 30 сеп 2026 | 11:25
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Ботев (Пловдив) отмени тренировка, юношески мачове и контрола

Ръководството на Ботев (Пловдив) отмени контролата на тима със Септември, както и днешната тренировка на представителния отбор. От клуба отложиха и всички юношески мачове на талантите от школата.

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"Предвидената контрола между отборите на Ботев Пловдив и Септември София няма да се състои. Днешното занимание на представителния мъжки отбор бе отменено, а всички футболисти и треньори скърбят за загубата на президента Илиян Филипов.

В знак на уважение към Илиян Филипов всички мачове на юношеските формации на клуба за предстоящия уикенд бяха отложени.

До двубоя със Славия на 10 октомври всички тренировки на отбора ще бъдат закрити, а клубът няма да прави медийни изяви. Илиян Филипов мечтаеше и се бореше за силен и единен Ботев. Клуб, с който целият град да се гордее. Ботев е вечен", написаха от Ботев.

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