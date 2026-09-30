Ръководството на Лудогорец изказа своите най-искрени съболезнования по повод кончината на Илиян Филипов. "В този тежък момент скърбим заедно със семейството и близките му, както и с привържениците на Ботев (Пловдив)", написаха от клуба.
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"Лудогорец скърби за Илиян Филипов
Лудогорец изказва своите най-искрени съболезнования по повод кончината на Илиян Филипов. В този тежък момент скърбим заедно със семейството и близките му, както и с привържениците на Ботев (Пловдив).
Лудогорец остро осъжда такъв акт на насилие и отнемането на човешки живот. Убедени сме, че подобни деяния нямат място в нашето общество, и се надяваме компетентните органи да установят и разкрият извършителите, които да понесат отговорност съгласно закона. Приемете нашата искрена съпричастност и подкрепа в този труден момент.
Поклон пред паметта му", написаха от Лудогорец.