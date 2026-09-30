Шеф на Спартак бил до последно с Филипов: Гледахме мача на националите, поздравихме се, прегърнахме се и си обещахме след няколко дни да се видим

Шефът на Спартак (Варна) Алекс Илиев публикува пост в социалните мрежи след смъртта на президента на Ботев (Пловдив) - Илиян Филипов. Един от силните хора при "соколите" написа, че са гледали заедно мача на националния отбор на България срещу Естония.

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Снощи бяхме заедно гледахме мача на националите, поздравихме се, прегърнахме се и си обещахме след няколко дни отново да се видим…Не мога да повярвам. Тежко съм потресен. Това е първото нещо, което разбирам рано тази сутрин, и не мога да си обясня в каква държава живеем.



По моите наблюдения през последната година, в която се сближихме покрай футболните клубове, Илиян беше човек, който просто искаше да помага на толкова много фронтове. Даваше толкова много от себе си, това на кого пречеше????



Днес се събуждам и разбирам часове по-късно, че животът му е отнет. Бог да те прости, Илияне", написа той.

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