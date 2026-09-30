Нови следи в Пловдив: Видеозапис показва предполагаемия килър на собственика на Ботев

Кадри от охранителна камера в района на местопрестъплението показват предполагаемия извършител на убийството на бизнесмена и собственик на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов, предаде "Фокус". Според неофициална информация на записа се вижда човек със слабо телосложение и качулка, който напуска територията на комплекса, където се намира имотът на Филипов и където беше извършен разстрелът. Към този момент информацията за видеозаписа остава официално непотвърдена от разследващите органи.

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От полицията в Пловдив вече коментираха, че Филипов е застрелян с огнестрелно оръжие и се работи активно по абсолютно всички възможни версии за тежкото престъпление. Органите на реда уточниха, че до момента няма данни убитият бизнесмен да е бил заплашван. Полицейските екипи ще останат по входно-изходните артерии на Пловдив, докато това е необходимо за целите на разследването, като все още не се съобщава дали има конкретно задържано лице.

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На мястото на убийството продължават да работят съвместни екипи на ДАНС, полицията, прокуратурата и Главна дирекция Национална полиция. Издирват се свидетели на местопроизшествието и е назначена съдебно-медицинска експертиза.

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