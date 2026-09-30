Даниел Наумов с емоционални думи за Илиян Филипов

Трагичната новина за убийството на босът на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов разтърси из основи българския футбол.

Шок! Убиха собственика на Ботев (Пловдив)

Една от най-силните и емоционални реакции след трагедията дойде от националния вратар на „канарчетата“ Даниел Наумов, който сподели думи, изпълнени с огромна болка и признателност към покойния ръководител:

„Нямам думи, с които да опиша колко тежък е моментът, че един уникален, усмихнат човек, който помагаше на всички около себе си и на спорта, в частност на Ботев Пловдив, беше убит и повече няма да бъде сред нас.



Мъчно ми е, че когато отивам на базата в Коматево, ти няма да си в офиса си и няма да имаме възможност да говорим.



Илиян не беше просто президент, а приятел на всички, които обичат Ботев. Голям човек и голям ботевист, който всеки ден беше на нашата база с усмивка и готов да помогне на всеки. Ще ни липсваш".

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