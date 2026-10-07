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Близки, приятели и фенове на Ботев (Пловдив) изпращат Илиян Филипов в последния му път
  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Пловдив)

Последно сбогом с Илиян Филипов: започна поклонението пред собственика на Ботев (Пд)

  • 7 окт 2026 | 10:37
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Днес, около 10:30 часа в ритуалната зала на Траурен парк "Север", започна поклонението пред собственика на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов, който беше убит в ранните часове на 30 септември във входа на жилищна сграда в район "Западен". Бизнесменът ще бъде изпратен в последния си земен път от близки, приятели и хора от футболната общност.

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По бързи следи органите на реда задържаха Славчо Мегеров, заподозрян за тежкото престъпление, като според събраните до момента данни основният мотив е свързан с неуредени финансови и бизнес отношения. Разследването продължава под надзора на прокуратурата, а Мегеров е в ареста с постоянна мярка задържане под стража.

5 Поклонение пред тленните останки на Илиян Филипов

На поклонението присъства целият представителен отбор на "канарчетата", предвождан от наставника Станислав Генчев, помощникът му Живко Миланов и треньорът на вратарите Йордан Господинов, както и директорът на детско-юношеската школа на "жълто-черните" - Иван Цветанов. Там е още една от най-големите клубни легенди Петър Зехтински и бившият капитан на Ботев Ивелин Попов.

Сред присъстващите беше забелязан и спортният директор на Лудогорец Георги Караманджуков.

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Снимки: Владимир Иванов

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