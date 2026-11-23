Мощна подкрепа за България в битката срещу Дания

Националният отбор на България по баскетбол ще се радва на сериозна подкрепа в двубоя с Дания.

Вече над 6000 билета са продадени за срещата този четвъртък в зала "Арена София".

Частен чартърен полет връща Везенков и Милър-Макинтайър в България за мача с Дания

Двубоят от предварителните квалификации за Евробаскет 2029 ще бъде първи официален мач на мъжкия ни национален отбор в София от 12 години.

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Най-добрият баскетболист в Европа Александър Везенков вече помоли феновете да напълнят залата, които отговарят по страхотен начин няколко дни преди двубоя.

Любомир Минчев в "Гостът на Sportal.bg": Неминуемо Везенков и Коди вдигат нивото на националния отбор

Срещата с Дания вече събра рекордна публика за домакинство на България в новата ни история на този спорт. Заетите места вече са с около 1300 повече от публиката, която ФИБА отчете на 20 февруари 2025 г. в „Арена Ботевград“. Тогава 4800 зрители видяха как Везенков отбеляза 40 точки и овладя 18 борби за победата над Швеция с 81:77 след продължение в квалификациите за Евробаскет 2025.

Българската суперзвезда беше на терена и при последното официално домакинство на националите в столицата. На 24 август 2014 г. срещу Черна гора пред 500 зрители в зала „Универсиада“. Дванайсет години по-късно интересът към завръщането му с България в София вече е над 11 пъти по-голям.

Освен Саша и друга от суперзвездите на Олимпиакос Коди Милър-Макинтайър ще играе за родния представител тим, което дава още по-големи предпоставки за добро представяне и пълна зала.

На този етап 8 800 билета са пуснати в продажба.

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