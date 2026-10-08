Специална организация на движението ще бъде създадена около стадион "Христо Ботев" за мача на Ботев (Пловдив)

Специална организация на движението ще бъде създадена около стадион "Христо Ботев" за мача между Ботев (Пловдив) и Славия в събота, съобщиха от пловдивския футболен клуб.

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Заради големия интерес към срещата, на която се очаква стадионът да бъде пълен до краен предел, в деня на мача, от 18:00 часа, ще бъде затворен за движение бул. „Източен“ в участъка от кръстовището с бул. „Христо Ботев“ до бул. „Мария Луиза“ в двете посоки.

Бул. „Източен“ ще бъде използван и като зона за паркиране на автомобили на привърженици, като за тази цел ще бъде обособена крайната лява лента. За достъп до зоната за паркиране всеки автомобил трябва да бъде удостоверен с валиден билет за мача или абонаментна карта.

За движение ще бъде затворена и ул. „Богомил“ в участъка от бул. „Източен“ до ул. „Лев Толстой“.

Срещата между Ботев и Славия е на 10 октомври от 20:00 часа, като вратите на стадион „Христо Ботев“ ще отворят в 18:00 часа.

От пловдивския клуб призоваха привържениците да дойдат по-рано на стадиона, за да се избегне струпване на хора на входовете на съоръжението.

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