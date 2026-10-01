Стана ясен мотивът за убийството на Илиян Филипов

Привлечен е в качеството на обвиняем задържания за убийството на Илиян Филипов - Славчо Мегеров. Това съобщи окръжният прокурор на Пловдив Ваня Христева.

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Наблюдаващият прокурор Димитър Молев допълни, че обвинението е за предумишлено убийство. Мотивът е личен, породен от финансови отношения, неуредени между него и убития.

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Припомняме, че пловдивският бизнесмен и собственик на „Ботев“ (Пловдив) Илиян Филипов беше убит в нощта срещу 30 септември в квартал „Христо Смирненски“ в Пловдив, в близост до „Пещерско шосе“. Престъплението е извършено на стълбището на сграда, построена от самия бизнесмен. По неофициална информация той е бил прострелян с един куршум в главата.

По случая беше задържан 51-годишният Славчо Мегеров - бивш служител на Филипов. Арестът е извършен в София, а на 1 октомври Мегеров беше конвоиран под засилена охрана до Пловдив за разпит. Прокуратурата разследва умишлено убийство, като се очаква задържаният да бъде привлечен като обвиняем.

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Вътрешният министър Иван Демерджиев заяви пред парламента, че според събраните до момента доказателства МВР няма съмнение, че е задържан физическият извършител. Разследващите обаче продължават да проверяват няколко версии, включително дали има други съпричастни лица и каква е била ролята им. След убийството е създаден специален щаб с участието на Националната полиция, ГДБОП, „Гранична полиция“, пловдивската полиция и ДАНС.

По данни, представени от Демерджиев, Мегеров е с множество криминални регистрации и три присъди – за грабеж, умишлено убийство и кражба. Вътрешният министър посочи още, че през 2026 г. той е бил установен като съпричастно лице и при разследване на кражба на инвестиционно злато в особено големи размери в Пловдив.

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