Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Пловдив)

Стана ясен мотивът за убийството на Илиян Филипов

  • 1 окт 2026 | 19:14
  • 21691
  • 19

Привлечен е в качеството на обвиняем задържания за убийството на Илиян Филипов - Славчо Мегеров. Това съобщи окръжният прокурор на Пловдив Ваня Христева.

Шок! Убиха собственика на Ботев (Пловдив)
Шок! Убиха собственика на Ботев (Пловдив)

Наблюдаващият прокурор Димитър Молев допълни, че обвинението е за предумишлено убийство. Мотивът е личен, породен от финансови отношения, неуредени между него и убития. 

Слави Ангелов: Убийството на Илиян Филипов и участието на Мегеров са смущаващо предизвестени
Слави Ангелов: Убийството на Илиян Филипов и участието на Мегеров са смущаващо предизвестени

Припомняме, че пловдивският бизнесмен и собственик на „Ботев“ (Пловдив) Илиян Филипов беше убит в нощта срещу 30 септември в квартал „Христо Смирненски“ в Пловдив, в близост до „Пещерско шосе“. Престъплението е извършено на стълбището на сграда, построена от самия бизнесмен. По неофициална информация той е бил прострелян с един куршум в главата. 

По случая беше задържан 51-годишният Славчо Мегеров - бивш служител на Филипов. Арестът е извършен в София, а на 1 октомври Мегеров беше конвоиран под засилена охрана до Пловдив за разпит. Прокуратурата разследва умишлено убийство, като се очаква задържаният да бъде привлечен като обвиняем. 

Върнаха в Пловдив заподозрения за убийството на Илиян Филипов
Върнаха в Пловдив заподозрения за убийството на Илиян Филипов

Вътрешният министър Иван Демерджиев заяви пред парламента, че според събраните до момента доказателства МВР няма съмнение, че е задържан физическият извършител. Разследващите обаче продължават да проверяват няколко версии, включително дали има други съпричастни лица и каква е била ролята им. След убийството е създаден специален щаб с участието на Националната полиция, ГДБОП, „Гранична полиция“, пловдивската полиция и ДАНС. 

По данни, представени от Демерджиев, Мегеров е с множество криминални регистрации и три присъди – за грабеж, умишлено убийство и кражба. Вътрешният министър посочи още, че през 2026 г. той е бил установен като съпричастно лице и при разследване на кражба на инвестиционно злато в особено големи размери в Пловдив.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Слави Ангелов: Убийството на Илиян Филипов и участието на Мегеров са смущаващо предизвестени

Слави Ангелов: Убийството на Илиян Филипов и участието на Мегеров са смущаващо предизвестени

  • 1 окт 2026 | 15:28
  • 3648
  • 7
Светослав Петров: Нашите футболисти не са свикнали да работят

Светослав Петров: Нашите футболисти не са свикнали да работят

  • 1 окт 2026 | 15:05
  • 1435
  • 4
Ботев (Пд) пусна билетите за Славия на символична цена

Ботев (Пд) пусна билетите за Славия на символична цена

  • 1 окт 2026 | 14:42
  • 3517
  • 2
Върнаха в Пловдив заподозрения за убийството на Илиян Филипов

Върнаха в Пловдив заподозрения за убийството на Илиян Филипов

  • 1 окт 2026 | 14:41
  • 7271
  • 3
Нападател на ЦСКА 1948 тръгва с националите за Исландия

Нападател на ЦСКА 1948 тръгва с националите за Исландия

  • 1 окт 2026 | 14:25
  • 12512
  • 46
Черно море със зелена инициатива

Черно море със зелена инициатива

  • 1 окт 2026 | 13:55
  • 711
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Феноменална трета четвърт за "лос бланкос" в "Арена София", всичко се решава в последните 10 минути!

Феноменална трета четвърт за "лос бланкос" в "Арена София", всичко се решава в последните 10 минути!

  • 1 окт 2026 | 20:38
  • 6701
  • 5
Маркус Гиздол с първи думи като треньор на ЦСКА

Маркус Гиздол с първи думи като треньор на ЦСКА

  • 1 окт 2026 | 13:21
  • 28476
  • 114
Николай Рашков в "Битката за БФБ": Масовият спорт, подрастващите и женският баскетбол трябва да са приоритет

Николай Рашков в "Битката за БФБ": Масовият спорт, подрастващите и женският баскетбол трябва да са приоритет

  • 1 окт 2026 | 15:58
  • 11836
  • 5
УЕФА поднови разследването срещу Барселона след сигнала от Реал Мадрид

УЕФА поднови разследването срещу Барселона след сигнала от Реал Мадрид

  • 1 окт 2026 | 17:36
  • 4891
  • 34
Жезус и Проенса направили последен опит да спрат Роналдо на летището

Жезус и Проенса направили последен опит да спрат Роналдо на летището

  • 1 окт 2026 | 11:11
  • 27971
  • 106