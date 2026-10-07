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Атанас Узунов: Филипов отдаде много на спорта и остави много хора да страдат

  • 7 окт 2026 | 12:02
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Бившият международен съдия и сегашен общински съветник в Пловдив Атанас Узунов присъства на поклонението пред боса на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов и сподели своите думи за него.

„Аз представлявам Общинския съвет и Община Пловдив в този момент. Това е човек, който отдаде много на спорта и помагаше доста на общината. Възобнови футболен клуб Ботев. Постара се да направи един стадион, който отговаря на всички стандарти на УЕФА и ФИФА.

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"Искаше много да създаде в името на спорта за града. В крайна сметка виждате колко хора остави да страдат за любимия си клуб и любимия си спорт. Труден момент, такъв е животът“, заяви Узунов.

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