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Генчев: Всички в клуба приемаме много тежко нещата

  • 1 окт 2026 | 09:33
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Съболезнования на най-близките приятели и роднини на Илиян Филипов. Изключително тежък удар за нас. Г-н Филипов правеше всичко за клуба, искаше да изгради силен отбор. Всички в клуба го приемаме много тежко. Но сме длъжни да се справим.Българските футболисти са наясно, че много футболни босове са имали подобна съдба, но за чужденците бе страхотен шок. Някои не искаха да тренират вчера. Част от играчите живеят близо до кооперацията, в която бе извършено убийството. Ще бъдат тежки дни“, каза в  предаването „Тази сутрин“ на bTV старши треньорът на Ботев (Пловдив) Станислав Генчев.

Арестуваха в София заподозрян за убийството на Илиян Филипов
Арестуваха в София заподозрян за убийството на Илиян Филипов

Часове преди да бъде убит, Илиян Филипов е бил на стадион „Христо Ботев“, където е гледал мача между България и Естония. "За последно се видяхме във вторник, почти целия ден прекарахме заедно. Говорихме доста тук, в офиса. След това гледахме мача на националите. Беше разочарован, в 11:45 каза, че единственото хубаво след този мач е, че теренът е в добро състояние. След това каза: „Време е да си тръгваме“ и така се разделихме...“, не скри сълзите си Генчев.

Kадри от мястото, където бе убит Илиян Филипов
Kадри от мястото, където бе убит Илиян Филипов

В мача със Славия от Първа лига (на 10 октомври) неговите момчета ще излязат с черни екипи.„Той бе човек, който заслужава уважението на всички нас“, завърши Генчев.

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