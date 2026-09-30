The Sun отрази убийството на Илиян Филипов

Британското издание The Sun публикува материал за убийството на Илиян Филипов – мажоритарен акционер и президент на футболния клуб Ботев (Пловдив), който е бил застрелян на 53-годишна възраст.

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Според информацията, цитирана от британското издание, Филипов е бил убит при стрелба късно вечерта в имот в Пловдив. След подаден сигнал около 1:00 часа на място са пристигнали полицейски екипи, които са установили смъртта му.

The Sun обръща внимание и на ролята на Илиян Филипов във футбола. Той беше сред ключовите фигури в „Ботев“ (Пловдив), като според публикацията е помогнал за спасяването на клуба от сериозни финансови проблеми през лятото на 2025 г. и е допринесъл за реконструкцията на стадион „Христо Ботев“.

Случаят привлече внимание и извън България, след като британският таблоид The Sun публикува информация за убийството и за започналото разследване.

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