Продължават разпитите на свидетели на убийството на Илиян Филипов

Разследващите в Пловдив продължават да издирват хора, които са станали свидетели на убийството на боса на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов. Разпити текат както сред най-близкото обкръжение на Илиян Филипов, така и сред негови бизнес партньори.

Стана ясен мотивът за убийството на Илиян Филипов

Паркингът пред сградата на Илиян Филипов е с контролиран достъп, вратите обаче са стоели широко отворени. Филипов паркира автомобила си до стена, където личат следи от убийството. Вратата на съседна къща е опасана с полицейска лента, като има вероятност убиецът да е стрелял оттам.

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Жената, която е посещавал Филипов, живее на петия етаж. Тя е била разпитвана след убийството повече от 20 часа. Има малко дете и е бременна с второ.

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