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Убиха собственика на Ботев (Пловдив)

  • 30 сеп 2026 | 07:09
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Убиха собственика на Ботев (Пловдив)

Собственикът на голямата транспортна и строителна компания ПИМК Илиян Филипов е бил застрелян в Пловдив. Новината за покушението срещу бизнесмена, който е и сред основните фигури в управлението на футболния Ботев (Пловдив), бе съобщена от "Нова телевизия", която се позовава на сигурен източник в Министерството на вътрешните работи.

Към момента данните около бруталното престъпление са силно ограничени. Криминалисти са отцепили широк периметър около мястото на стрелбата, като движението по околните улици е изцяло спряно, за да се запазят следите и доказателствата за разследването.

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Илиян Филипов: Ботев почти е изчистил своите дългове, които заварих при сделката със Зингаревич

Според първоначалната информация от органите на реда, бизнесменът е прострелян смъртоносно в областта на главата, като престаплението е станало около 01:00 часа през нощта. Властите тепърва предстои да излязат с официално съобщение, за да изяснят точната локация на нападението, механизма на извършване и водещите хипотези, по които се работи. До момента няма данни за арестувани заподозрени или лица, обявени за издирване.

Илиян Филипов е основател и двигател на ПИМК – един от най-мащабните транспортни консорциуми у нас, който развива сериозен бизнес и в строителния бранш. В Пловдив той е изключително популярно име и заради ключовата си роля във възраждането на местния Ботев, като неговата компания бе и основен изпълнител при изграждането на клубния стадион „Христо Ботев“.

Илиян Филипов със залп по Венци Стефанов
Илиян Филипов със залп по Венци Стефанов

Очаква се по-късно през деня от МВР и прокуратурата да предоставят подробности за хода на разследването, версиите за убийството и евентуалните извършители.

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