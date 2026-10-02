Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Пловдив)

Шефът на полицията в Пловдив: Мегеров и Филипов са имали контакт преди около две седмици

  • 2 окт 2026 | 10:43
  • 4513
  • 2

Прокуратурата обяви, че мотивът за убийството на Илиян Филипов е личен, породен от неуредени финансови отношения. Задържаният за престъплението Славчо Мегеров и бизнесменът са се познавали от доста време. В ефира на "Здравей, България" директорът на ОДМВР-Пловдив старши комисар Васил Костадинов не опроверга твърденията на прокуратурата за мотива за убийството, но подчерта, че е много рано да се говори за наличието само на един мотив.

Стана ясен мотивът за убийството на Илиян Филипов
Стана ясен мотивът за убийството на Илиян Филипов

Костадинов разкри, че Мегеров и Филипов са се познавали и са имали контакт и преди около две седмици. Срещата между двамата се провела в Пловдив.

Няма данни за заплахи от Мегеров към Филипов. Няма и подадени жалба или сигнал от името на застреляния бизнесмен, каза още директорът на полицията в града под тепетата. По отношение на въпроса за общ бизнес между Филипов и Мегеров директорът на полицията заяви, че това се изяснява.

Арестуваха в София заподозрян за убийството на Илиян Филипов
Арестуваха в София заподозрян за убийството на Илиян Филипов

Според него не бива да се правят изводи на база на разпространената снимка на мъж от видеокамерите около местопрестъплението и не трябва да се спекулира с това. Костадинов отбеляза, че властите не са изнасяли такива кадри. Също така подчерта, че няма информация задържаният да се е опитал да избяга с такси. Раследват се всички версии, включително за евентуален съучастник.

Kадри от мястото, където бе убит Илиян Филипов
Kадри от мястото, където бе убит Илиян Филипов

По отношение на темата за т.нар. "списъци за изчезване на хора" той посочи, че щом Иван Демерджиев е дал информация за това, значи има сериозно основание. Костадинов обаче допълни, че той лично не би се ангажиран с подобно изявление. На въпрос дали има информация, че Мегеров се е готвел за извършване на "мокра" поръчка, директорът на полицията каза, че в ОДМВР-Пловдив няма такива данни.

Министър Демерджиев: Нямаме съмнения, че задържахме убиеца на Филипов
Министър Демерджиев: Нямаме съмнения, че задържахме убиеца на Филипов

Директорът на полицията каза, че са намерени достатъчно доказателства, които сочат, че физическият извършител на престъплението е Славчо Мегеров. Костадинов съобщи, че на този етап няма очевидци на убийството и отказа да разкрие дали е намерено оръжието на престъплението.

Мегеров е в ареста за 72 часа и предстои внасяне на искане за най-тежката мярка - "задържане под стража".

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Гиздол изгледал куп мачове на ЦСКА, подготвя подробен анализ за всеки играч

Гиздол изгледал куп мачове на ЦСКА, подготвя подробен анализ за всеки играч

  • 2 окт 2026 | 09:36
  • 1362
  • 0
Майкон: Сбъднах детската си мечта

Майкон: Сбъднах детската си мечта

  • 2 окт 2026 | 09:27
  • 1514
  • 2
Национал приема ЦСКА в директен сблъсък за върха при U15

Национал приема ЦСКА в директен сблъсък за върха при U15

  • 2 окт 2026 | 09:00
  • 398
  • 0
Ясни са помощниците на Атанас Рибарски в националния отбор

Ясни са помощниците на Атанас Рибарски в националния отбор

  • 2 окт 2026 | 08:56
  • 3926
  • 3
Теодор Иванов се завърна в ЦСКА, пропуска мачовете с Исландия и Люксембург

Теодор Иванов се завърна в ЦСКА, пропуска мачовете с Исландия и Люксембург

  • 2 окт 2026 | 08:40
  • 807
  • 1
Левски отново ще търси играчи в Южна Америка

Левски отново ще търси играчи в Южна Америка

  • 2 окт 2026 | 08:27
  • 3008
  • 8
Виж всички

Водещи Новини

"Битката за БФБ" с гост Константин Папазов: Везенков се отказа, с него щеше да ми е големият сблъсък за президент

"Битката за БФБ" с гост Константин Папазов: Везенков се отказа, с него щеше да ми е големият сблъсък за президент

  • 2 окт 2026 | 11:38
  • 3533
  • 18
ЦСКА представя новия треньор на "Армията"

ЦСКА представя новия треньор на "Армията"

  • 2 окт 2026 | 12:13
  • 2
  • 0
Националите тръгнаха за Исландия с надежда за първа победа

Националите тръгнаха за Исландия с надежда за първа победа

  • 2 окт 2026 | 08:10
  • 12032
  • 71
Бразилец застава начело на националния ни отбор?

Бразилец застава начело на националния ни отбор?

  • 2 окт 2026 | 07:35
  • 21420
  • 32
Нова причина допълнително спомогнала за разрива между Роналдо и Португалия

Нова причина допълнително спомогнала за разрива между Роналдо и Португалия

  • 2 окт 2026 | 10:02
  • 8158
  • 14
Битката между Италия и Франция ще бъде само един от десет вълнуващи мача в Лигата на нациите тази вечер

Битката между Италия и Франция ще бъде само един от десет вълнуващи мача в Лигата на нациите тази вечер

  • 2 окт 2026 | 08:32
  • 4423
  • 0