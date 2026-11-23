Любомир Минчев в "Гостът на Sportal.bg": Неминуемо Везенков и Коди вдигат нивото на националния отбор

Три дни преди България да посрещне Дания в София селекционерът Любомир Минчев беше специален гост в студиото на Sportal.bg

„След победата в предишния мач и предвид идването на Везенков и Коди се надяваме настроението да е добро“, каза Минчев. За присъствието на Александър Везенков и Коди Милър-Макинтайър в състава той добави: „Неминуемо тези двама играчи привличат интерес на медии и интерес на публика. Това е изключително полезно. Вдигат качеството и на самия национален отбор.“

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За избора на състава

„Всяко нещо е с времето си. И предшественикът ми имаше проблеми в изготвянето на състава, дори и къде да се играят мачовете“, припомни селекционерът. Той се върна към разговорите с Цървена звезда за освобождаването на националите: „Звезда казаха, че подкрепят изявите на националите, но тогава видях, че те са издърпали по-рано мача. Сега в Гърция не сме имали такива проблеми. Играчите можеха и искаха.“

Минчев разказа и за разговора си с Умоджа Гибсън. „Не беше редно да го викна и да седи само на скамейката заради проблемите. После си писахме след мача с Панатинайкос и на следващия ден той ми се обади, че има проблем с коремен мускул, което ще го извади за две седмици.“

По думите на Минчев съставът се гради около ядро от играчи, а останалите решения зависят от това с кого разполага и от какво има нужда отборът за конкретния мач. „Далеч сме от финалната цел“, добави той. Кратките периоди за подготовка определят и работата на щаба: „При този вид система ние сме повече селектори, отколкото треньори.“

За предупреждението на Пешич и мача с Дания

„Когато се видях лятото с Пешич, ме предупреди, че Дания е много добър отбор. И те имат играчи в Евролигата, играчи на високо ниво“, сподели Минчев. „За мен групата не е лека. Не можем да кажем, че е много трудна или тежка. Румъния също има много добри играчи.“

Селекционерът е убеден, че националите ще подходят сериозно към датчаните. „Ние можем да победим най-добрите, но можем да загубим и от най-слабите. Всичко, което трябва да направим, го правим. Така че няма подценяване. Може да има прегаряне“, каза Минчев и припомни гостуването на Везенков с Олимпиакос пред българска публика миналата година.

„Най-важното е да играем добре. Ако не успеем, те ще са били по-добрият и по-класен отбор от нас“, добави той.

За българските клубове в Европа и първенството у нас

Минчев открои играта на Балкан и самочувствието, с което баскетболистите му идват в националния отбор. „В момента има добро настроение. Балкан подобриха играта си, това подобрява и тяхното самочувствие.“

За селекционера участието в европейските турнири е особено важно за българските клубове. „Хубаво е и трябва българските отбори да участват. Ние се изолирахме след излизането на Лукойл от Еврокъп. Условията сега са различни и има възможност да участват повече отбори“, каза той. „Далеч сме от отборите, които са на средно ниво. Навремето Лукойл, за които се смяташе, че имат много пари, бяха от по-бедните отбори в Европа.“

За разликите между съставите в родното първенство Минчев коментира: „Има отбори, които държат много добро ниво. Има и отбори, които са съставени от млади играчи и не са толкова конкурентоспособни.“

„Ако Левски и ЦСКА имаха повече финансови възможности, щяха да се борят и за титла. Двата отбора трябва да ги има. Свикнали сме винаги да са водещи, но това е моментната ситуация. Ситуацията може да се промени бързо“, смята Минчев. „В България спортът има сериозни проблеми с финансирането.“

За публиката и Везенков

Попитан за посещаемостта на мачовете на Апоел у нас, Минчев отговори: „Български отбор ли е Апоел? Не мога да кажа реалните причини защо няма фенове. Като дойдоха Олимпиакос, имаше много фенове от Гърция, но имаше страшно много местни фенове.“

Преди домакинството на Дания селекционерът се обърна и към българските привърженици: „Радвайте се, че най-добрият баскетболист в Европа играе в България. Той е най-добрият. Това е голям стимул за хората да го видят на живо.“

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