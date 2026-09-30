ЦСКА: Илиян Филипов ще бъде запомнен с приноса си към Ботев и пловдивския футбол

Ръководството на ЦСКА се превърна в поредния клуб, който изказа съболезнования към семейството, близките, приятелите и всички привърженици на Ботев (Пловдив) след смъртта на бизнесмена Илиян Филипов.

Шок! Убиха собственика на Ботев (Пловдив)

"ПФК ЦСКА изразява дълбото си съжаление от разтърсващата новина за трагичната кончина на собственика на ПФК Ботев (Пловдив) Илиян Филипов. Изказваме най-искрените си съболезнования към семейството, близките, приятелите и всички привърженици на един от най-популярните и обичани футболни клубове у нас.



В този невероятно труден момент за цялата "жълто-черна" общност, ЦСКА държи да изрази подкрепата си към клуба и феновете му.



Илиян Филипов ще бъде запомнен с приноса си към Ботев и пловдивския футбол.Поклон пред паметта му", написаха от ЦСКА.

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