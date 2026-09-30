Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Пловдив)

ЦСКА: Илиян Филипов ще бъде запомнен с приноса си към Ботев и пловдивския футбол

  • 30 сеп 2026 | 10:41
  • 149
  • 0
ЦСКА: Илиян Филипов ще бъде запомнен с приноса си към Ботев и пловдивския футбол

Ръководството на ЦСКА се превърна в поредния клуб, който изказа съболезнования към семейството, близките, приятелите и всички привърженици на Ботев (Пловдив) след смъртта на бизнесмена Илиян Филипов.

Шок! Убиха собственика на Ботев (Пловдив)
Шок! Убиха собственика на Ботев (Пловдив)

"ПФК ЦСКА изразява дълбото си съжаление от разтърсващата новина за трагичната кончина на собственика на ПФК Ботев (Пловдив) Илиян Филипов. Изказваме най-искрените си съболезнования към семейството, близките, приятелите и всички привърженици на един от най-популярните и обичани футболни клубове у нас.

В този невероятно труден момент за цялата "жълто-черна" общност, ЦСКА държи да изрази подкрепата си към клуба и феновете му.

Илиян Филипов ще бъде запомнен с приноса си към Ботев и пловдивския футбол.Поклон пред паметта му", написаха от ЦСКА.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Ботев (Враца): В този тежък момент сме съпричастни с болката на всички, които го познаваха и работеха с него

Ботев (Враца): В този тежък момент сме съпричастни с болката на всички, които го познаваха и работеха с него

  • 30 сеп 2026 | 09:53
  • 581
  • 1
От ЦСКА 1948: В този тежък момент сме с вас! Поклон пред паметта му

От ЦСКА 1948: В този тежък момент сме с вас! Поклон пред паметта му

  • 30 сеп 2026 | 09:46
  • 711
  • 1
Андрей Грозданов от Септември U18 спечели наградата за гол на месец август

Андрей Грозданов от Септември U18 спечели наградата за гол на месец август

  • 30 сеп 2026 | 09:40
  • 231
  • 0
Убийството на Илиян Филипов: Как строителният бос спаси Ботев (Пловдив) и отваря ли се криза пред клуба?

Убийството на Илиян Филипов: Как строителният бос спаси Ботев (Пловдив) и отваря ли се криза пред клуба?

  • 30 сеп 2026 | 09:28
  • 10995
  • 5
Бившият кмет на Пловдив: Нищо не подсказваше Илиян Филипов да е притеснен

Бившият кмет на Пловдив: Нищо не подсказваше Илиян Филипов да е притеснен

  • 30 сеп 2026 | 09:09
  • 4102
  • 1
ПФК Ботев: Илиян Филипов завинаги ще остане част от историята на клуба

ПФК Ботев: Илиян Филипов завинаги ще остане част от историята на клуба

  • 30 сеп 2026 | 09:07
  • 2250
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Шок! Убиха собственика на Ботев (Пловдив)

Шок! Убиха собственика на Ботев (Пловдив)

  • 30 сеп 2026 | 07:09
  • 76698
  • 145
Убийството на Илиян Филипов: Как строителният бос спаси Ботев (Пловдив) и отваря ли се криза пред клуба?

Убийството на Илиян Филипов: Как строителният бос спаси Ботев (Пловдив) и отваря ли се криза пред клуба?

  • 30 сеп 2026 | 09:28
  • 10995
  • 5
МВР и Прокуратурата в Пловдив с първа информация за убийството на Илиян Филипов

МВР и Прокуратурата в Пловдив с първа информация за убийството на Илиян Филипов

  • 30 сеп 2026 | 08:50
  • 25759
  • 6
България U21 излиза в ключова битка с Чехия по пътя към Евро 2027

България U21 излиза в ключова битка с Чехия по пътя към Евро 2027

  • 30 сеп 2026 | 08:00
  • 3171
  • 0
Българска мъка на празния "Колеж"

Българска мъка на празния "Колеж"

  • 29 сеп 2026 | 23:35
  • 129645
  • 634
Националният селекционер подаде оставка

Националният селекционер подаде оставка

  • 29 сеп 2026 | 23:47
  • 54367
  • 233