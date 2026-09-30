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Бившият кмет на Пловдив: Нищо не подсказваше Илиян Филипов да е притеснен

  • 30 сеп 2026 | 09:09
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Бившият кмет на Пловдив: Нищо не подсказваше Илиян Филипов да е притеснен

"Нищо не подсказваше, че Илиян Филипов е притеснен". Това заяви бившият кмет на Пловдив Здравко Димитров в ефира на "Здравей, България" след убийството на бизнесмена и собственик на Ботев (Пловдив).

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"Беше в прекрасно настроение. Нямаше никакъв повод. Разменихме реплики за бъдещи срещи, бъдещи проекти. Нищо не подсказваше, че е притеснен", каза бившият кмет.

Двамата е трябвало да се видят отново на мача между България и Естония, но Димитров решил да не присъства и да гледа срещата по телевизията. "Наистина това е един варварски акт, който трябва да бъде разкрит докрай. Органите трябва да си свършат работата и извършителите да бъдат разкрити", заяви той и изказа съболезнования на близките на Филипов.

"Имаше хора, които не искаха да се случи стадионът, дори от лобито на Ботев, дори бивши мои колеги. Снасяха информации в София, че не се прави редно, че не се строи както трябва и тем подобни. Но всичко излезе, че не е така", каза още Димитров.

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