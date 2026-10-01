Иван Демерджиев: Не съм бил никога юридически представител на Илиян Филипов

Не съм бил никога юридически представител на Илиян Филипов или на неговото дружество ПИМК по никакъв повод, заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев по време на изслушване в парламента относно тежкия криминален инцидент в Пловдив вчера. Министърът отговори на въпрос от Калин Стоянов от ДПС и добави, че всеки, който тиражира тази информация, разпространява неистини с произтичащите от това последици, предава БТА.

За да не висят спекулации във въздуха, доколкото на мен ми е известно, аз водих кампания в Кърджали, на мен по никакъв начин лично не ми е помагал Илиян Филипов. Не ми е известно да е помагал под каквато и да е форма на "Прогресивна България" някъде другаде извън Кърджали, каза министърът.

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Има данни, че може би Илиян Филипов се е притеснявал от предишни ръководства на МВР с оглед на други данни и информации, свързани с влияние на един друг пловдивски бизнесмен върху структури на МВР, посочи Демерджиев на въпрос от Петър Петров дали от други служби са получавали сигнали от убития бизнесмен. По част от тези сигнали се работи и към момента и се установява наличието или липсата на такива връзки и влияние. В момента, в който има заключения в тази посока, било от дирекция "Вътрешна сигурност" или Инспекторат, своевременно ще обявя тази информация, но има такива съмнения и се работи по тези въпроси, допълни министърът.

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Причината да бъдат включени представители на ДАНС в разследването от самото начало беше стремеж да се обедини целият ресурс и цялата налична информация в структурите. Целта беше да стигнем по-бързо до това престъпление, а основните действия, довели до установяването на случая, са действия на наши служители от различни структури, посочи вътрешният министър на въпрос от Велислав Величков от "Продължаваме промяната". Подходът, който ще използваме занапред, е използване на целия ресурс на правоохранителните органи и обединяване на наличната информация, защото през годините назад те работиха разделено и пазеха информацията си, добави той.

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Имаме разкрито знаково убийство от години насам, коментира Демерджиев. Няколко пъти той призова прокуратурата, която ръководи досъдебното производство, да направи всичко необходимо да се съберат годни доказателства. Велислав Величков го репликира, че има заловен евентуален извършител, няма разкрито престъпление. Разкрито престъпление ще има, когато установим има ли поръчители и други съпричастни лица, добави той.

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На етап, в който се събира огромен набор от информация, касаеща съпричастност и на други лица, не мога да поискам от наблюдаващия прокурор да разреши да изнасям информация, защото това застрашава разследването, каза Демерджиев в отговор на въпрос от Божидар Божанов от "Демократична България".

Няма да позволя да се правят спекулации, събрали сме много по обем доказателства, сочещи, че точно задържаният е физическият извършител на убийството на Илиян Филипов, посочи министърът на въпрос от Ангел Георгиев от "Възраждане" за разпространени кадри от камери от мястото на престъплението, на които е заснет висок и слаб човек, а задържаният е мъж със солидно телосложение. Не става въпрос само за кадри, уточни министърът.

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Задържаният вчера в София Славчо Благоев Мегеров има множество криминални прояви във времето, свързани с криминални регистрации, подавани сигнали и различни производства, заяви Демерджиев. По думите му, на 15 юни т.г. Мегеров е установен като съпричастно лице в извършване на кражба на инвестиционно злато в Пловдив. Образуването дело е иззето от разследващи полицаи и е предадено на следовател, образувано е следствено дело, но не ми е известно да са извършвани активни действия по делото. Това е пример, че когато не се работи активно по висящи производства, се стига до новото, обясни министърът. Той уточни, че знае за това производство от разследващите полицаи и е отнесъл техните опасения към главния прокурор.

По думите на министъра, има данни за дела, които са приключили с осъдителни присъди на задържания Мегеров - една от тях е за извършен грабеж с присъда от 1 година лишаване от свобода, втората присъда е 11 години лишаване от свобода за извършено умишлено убийство, а третата е за извършена кражба, където той е наказан с 11 месеца лишаване от свобода.

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Снимки: Startphoto